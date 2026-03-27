    JPost: В ЦАХАЛ наблюдается острая нехватка личного состава

    • 27 марта, 2026
    • 08:20
    JPost: В ЦАХАЛ наблюдается острая нехватка личного состава

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ближайшее время может оказаться на пороге краха в случае, если не удастся решить проблему острого дефицита личного состава.

    Как передает Report со ссылкой на местное издание The Jerusalem Post, об этом заявил на посвященном вопросам безопасности заседании Кабинета министров начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

    По словам собеседников газеты, сложившаяся ситуация вызывает чрезвычайную обеспокоенность ввиду критической нехватки кадров, особенно в условиях продолжающихся боевых действий. Даже в мирное время, отмечает Jpost, Израилю требовалось бы значительно больше военнослужащих для обеспечения безопасности границ с сектором Газа, Ливаном, Сирией, а также на Западном берегу реки Иордан.

    "Если правительство не примет мер по увеличению численности войск, на ряде участков обороны образуются серьезные бреши", - приводит газета слова источников.

    США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

