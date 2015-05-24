Йеменский президент попросил генсека ООН отложить конференцию по Йемену

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади попросил генерального секретаря ООН Пан Ги Муна отложить международную конференцию по урегулированию йеменского конфликта, намеченную на 28 мая в Женеве. Об этом 24 мая сообщил канал Al Arabia.

По его данным, Мансур Хади направил письмо на имя генсека ООН с просьбой "перенести на более поздний срок женевскую конференцию".

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что йеменский президент, вместе с тем, указал, что "правительство страны готово участвовать в консультациях по основным вопросам, которые будут обсуждены на форуме". "Мы приветствуем созыв конференции по Йемену, но в другое время", - пояснил он.

Ранее йеменское правительство предупреждало, что может не приехать в Женеву. Сначала официальные йеменские власти заявляли, что их заранее официально не предупредили о проведении форума и им недостаточно времени для подготовки к нему. Позже правительство указывало, что не сможет участвовать в конференции, так как сторонники шиитского движения "Ансар Аллах" (хоуситы) "продолжают агрессию на территории страны".

В минувшую пятницу официальный представитель ООН Ахмад Фаузи сообщил, что консультации по Йемену начнутся в женевском Дворце Наций 28 мая и продлятся 4-5 дней. Однако, по его словам, список участников пока не согласован.

Конференция по урегулированию конфликта в Йемене должна начаться в Женеве 28 мая. Как отмечалось в сообщении пресс- службы ООН, "всесторонние консультации нацелены на придание динамики политическому процессу в Йемене, который будут вести сами йеменцы".