Израильский истребитель и беспилотники нарушили воздушное пространство Ливана

По данным An-Nashra, самолет совершил разведывательный полет над районами Хасбая и Аркуб

Истребитель израильских ВВС вторгся в воскресенье в воздушное пространство Ливана со стороны Голанских высот.

Как передаёт Report, об этом сообщил новостной портал An-Nashra. По его информации, самолет совершил разведывательный полет над южными районами Хасбая и Аркуб, а также прошел на пониженной высоте над пограничной с Сирией местностью у отрогов горы Хермон.

Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на представителя шиитской партии "Хезболлах", ночью еще два израильских беспилотника были замечены над южной окраиной Бейрута. Один из них упал и был обнаружен в районе Муаввад поблизости от информационного центра "Хезболлах", другой взорвался в воздухе.