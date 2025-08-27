    футбол "Карабах" Шуша футбол COP29

    Израильские силовики изъяли у ХАМАС около $0,5 млн на Западном берегу

    Другие страны
    • 27 августа, 2025
    • 13:24
    Израильские силовики изъяли у ХАМАС около $0,5 млн на Западном берегу

    Силы безопасности Израиля в результате проведенной на Западном берегу специальной операции против ХАМАС изъяли около 1,5 млн шекелей ($447 тыс.).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

    Согласно информации, целью спецоперации был пункт обмена валюты в центре Рамаллы, используемый для перевода средств группировке ХАМАС.

    "В результате операции изъяты значительные суммы денег как в иностранной, так и в местной валюте на общую сумму 1 528 832 шекелей", - говорится в сообщении.

    Также сообщается об аресте девяти человек по обвинению в причастности к террористической деятельности.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    İsrail HƏMAS-a qarşı əməliyyat keçirib, külli miqdarda vəsait müsadirə olunub
    Английская версия Английская версия
    Israel seizes $450,000 in raid on Ramallah money changer accused of funding Hamas

    Последние новости

    15:13

    В Сумгайыте горит хлебный цех

    Происшествия
    14:59

    ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товары

    Другие страны
    14:58

    В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителя

    Наука и образование
    14:50

    Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатов

    АПК
    14:42
    Фото

    Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финала

    Индивидуальные
    14:42

    Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентября

    АПК
    14:29
    Видео

    Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТО

    Внешняя политика
    14:26

    Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 раза 

    ИКТ
    14:14
    Фото

    Жителям села Хыдырлы вручены ключи от частных домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей