Израильские силовики изъяли у ХАМАС около $0,5 млн на Западном берегу
Другие страны
- 27 августа, 2025
- 13:24
Силы безопасности Израиля в результате проведенной на Западном берегу специальной операции против ХАМАС изъяли около 1,5 млн шекелей ($447 тыс.).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.
Согласно информации, целью спецоперации был пункт обмена валюты в центре Рамаллы, используемый для перевода средств группировке ХАМАС.
"В результате операции изъяты значительные суммы денег как в иностранной, так и в местной валюте на общую сумму 1 528 832 шекелей", - говорится в сообщении.
Также сообщается об аресте девяти человек по обвинению в причастности к террористической деятельности.
Последние новости
15:13
В Сумгайыте горит хлебный цехПроисшествия
14:59
ЕС согласится на требование Трампа снизить тарифы на европейские авто и товарыДругие страны
14:58
В Азербайджане более 1 300 кандидатов прошли конкурсный отбор на должность учителяНаука и образование
14:50
Агентство ИКТ Азербайджана завершило 2024 год с убытком в 3,7 млн манатовАПК
14:42
Фото
Чемпионат мира: Три азербайджанских дзюдоиста вышли в 1/4 финалаИндивидуальные
14:42
Сезон рыбной ловли в Азербайджане откроется с 1 сентябряАПК
14:29
Видео
Группа азербайджанских СМИ побывала в представительстве страны при НАТОВнешняя политика
14:26
Доходы Азербайджана от экспресс-почты и курьерской доставки за последние 5 лет выросли в 4,5 разаИКТ
14:14
Фото