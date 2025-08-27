Израильские силовики изъяли у ХАМАС около $0,5 млн на Западном берегу

Силы безопасности Израиля в результате проведенной на Западном берегу специальной операции против ХАМАС изъяли около 1,5 млн шекелей ($447 тыс.).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

Согласно информации, целью спецоперации был пункт обмена валюты в центре Рамаллы, используемый для перевода средств группировке ХАМАС.

"В результате операции изъяты значительные суммы денег как в иностранной, так и в местной валюте на общую сумму 1 528 832 шекелей", - говорится в сообщении.

Также сообщается об аресте девяти человек по обвинению в причастности к террористической деятельности.