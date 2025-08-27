İsrail HƏMAS-a qarşı əməliyyat keçirib, külli miqdarda vəsait müsadirə olunub

    Qarabağ AZAL Prezident İlham Əliyev Hava proqnozu İsrail-İran gərginliyi Klublararası dünya çempionatı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı

    • 27 avqust, 2025
    • 13:39
    İsrail təhlükəsizlik qüvvələri Qərb sahilində HƏMAS-a qarşı keçirilən xüsusi əməliyyat nəticəsində təxminən 1,5 milyon şekel (447 min dollar) müsadirə ediblər.

    Bu barədə “Report” “Times of Israel”ə istinadən məlumat verir.

    Xüsusi əməliyyatın hədəfi HƏMAS qruplaşmasına vəsaitin köçürülməsi üçün istifadə olunan Ramallahın mərkəzindəki valyuta mübadiləsi məntəqəsi olub.

    "Əməliyyat nəticəsində həm xarici, həm də yerli valyutada külli miqdarda – ümumilikdə 1 528 832 şekel müsadirə edilib", - məlumatda qeyd olunub.

    Həmçinin terror fəaliyyətində iştirakda ittiham olunan doqquz nəfərin həbs edildiyi bildirilir.

    Rus Versiası Rus Versiası
    Израильские силовики изъяли у ХАМАС около $0,5 млн на Западном берегу
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Israel seizes $450,000 in raid on Ramallah money changer accused of funding Hamas

