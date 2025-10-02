Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Израиль заявил об окончании операции по перехвату флотилии "Сумуд"

    • 02 октября, 2025
    • 14:48
    Министерство иностранных дел Израиля заявило о завершении операции по перехвату флотилии "Сумуд".

    Как передает Report, об этом говорится на странице ведомства в соцсети "Х".

    "Провокация ХАМАС-Сумуд завершена. Ни одна из яхт не смогла успешно войти в зону активных боевых действий или нарушить законную морскую блокаду. Все пассажиры в безопасности и в добром здравии. Они направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу", - говорится в сообщении.

    В ведомстве также отметили, что остается еще одно судно, которое находится в удалении от зоны конфликта, однако предупредило, что если то попытается достигнуть сектора Газа, то эта попытка будет пресечена.

    İsrail "Sumud" flotiliyasının ələ keçirilməsi əməliyyatını başa çatdırıb
    Israel's MFA says operation to seize Global Sumud Flotilla completed

