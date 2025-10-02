Израиль заявил об окончании операции по перехвату флотилии "Сумуд"

Министерство иностранных дел Израиля заявило о завершении операции по перехвату флотилии "Сумуд".

Как передает Report, об этом говорится на странице ведомства в соцсети "Х".

"Провокация ХАМАС-Сумуд завершена. Ни одна из яхт не смогла успешно войти в зону активных боевых действий или нарушить законную морскую блокаду. Все пассажиры в безопасности и в добром здравии. Они направляются в Израиль, откуда будут депортированы в Европу", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что остается еще одно судно, которое находится в удалении от зоны конфликта, однако предупредило, что если то попытается достигнуть сектора Газа, то эта попытка будет пресечена.