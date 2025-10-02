İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İsrail "Sumud" flotiliyasının ələ keçirilməsi əməliyyatını başa çatdırıb

    • 02 oktyabr, 2025
    • 15:00
    İsrail Sumud flotiliyasının ələ keçirilməsi əməliyyatını başa çatdırıb

    İsrail Xarici İşlər Nazirliyi "Sumud" flotiliyasının ələ keçirilməsi əməliyyatının başa çatdığını bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində bildirilib.

    "HƏMAS-Sumud təxribatı başa çatıb. Yaxtların heç biri fəal döyüş zonasına uğurla daxil ola və ya qanuni dəniz blokadasını poza bilməyib. Sərnişinlər üçün təhlükə yoxdur. Onlar İsrailə yola düşürlər, oradan isə Avropaya deportasiya olunacaqlar", - məlumatda deyilir.

    Qurum münaqişə zonasından uzaqda daha bir gəminin qaldığını qeyd edərək onun Qəzza zolağına getmək cəhdinin qarşısının alınacağı barədə xəbərdarlıq edib.

    İsrail flotiliya Sumud Qəzza
    Израиль заявил об окончании операции по перехвату флотилии "Сумуд"
    Israel's MFA says operation to seize Global Sumud Flotilla completed

