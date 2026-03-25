Израиль заявил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана
Другие страны
- 25 марта, 2026
- 03:22
Израильские военные зафиксировали новый запуск ракет с территории Ирана и приступили к их перехвату.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля.
"Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону израильской территории. Оборонные системы работают над перехватом", - отмечается в сообщении.
