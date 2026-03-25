    İsrail İrandan yeni raket hücumu barədə məlumat verib

    İsrail İrandan yeni raket hücumu barədə məlumat verib

    İsrail Ordusu İran ərazisindən yeni raket buraxılışlarını aşkarlayıb və onları zərərsizləşdirməyə başlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə İsrailin Müdafiə Ordusu bəyanat yayıb.

    "İsrail Ordusu ölkə ərazisinə doğru raket atışını aşkar edib. Müdafiə sistemləri raketləri ələ keçirmək üçün çalışır", - bəyanatda deyilir.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb və bir sıra şəhərlərə hava zərbələri endirib. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raketlər atıb və Körfəz ölkələrindəki ABŞ hərbi bazalarına hücum edib. Regionun bir sıra dövlətləri vəziyyətlə əlaqədar olaraq hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Elə həmin gün İranın Ali lideri Əli Xamenei zərbələr nəticəsində öldürülüb.

    Израиль заявил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

