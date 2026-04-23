Израиль заказал у Elbit авиационные боеприпасы на $200 млн

Министерство обороны Израиля заказало у оборонной компании Elbit Systems дополнительную партию авиационных боеприпасов на сумму $200 млн.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом сообщили в оборонном ведомстве страны.

Отмечается, что многолетний контракт является частью программы по "укреплению готовности к возможным сценариям боевых действий в ближайшей перспективе и подготовке к десятилетию интенсивной работы в сфере безопасности".

Авиационные боеприпасы включают ракеты и бомбы, используемые самолетами ВВС Израиля для нанесения ударов и перехвата целей.

Ранее, в январе, Министерство обороны Израиля и Elbit Systems подписали аналогичное соглашение на сумму $183 млн, также предусматривающее поставку авиационных боеприпасов.