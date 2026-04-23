İsrail 200 milyon dollarlıq əlavə silah-sursat sifariş edib
- 23 aprel, 2026
- 12:23
İsrailin Müdafiə Nazirliyi "Elbit Systems" müdafiə şirkətindən 200 milyon dollar məbləğində əlavə aviasiya sursatı partiyası sifariş edib.
"Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə qurumu məlumat verib.
Qeyd olunur ki, uzunmüddətli müqavilə "yaxın perspektivdə mümkün döyüş əməliyyatları ssenarilərinə hazırlığın gücləndirilməsi və təhlükəsizlik sahəsində intensiv fəaliyyətin onilliyinə hazırlaşma" proqramının bir hissəsidir.
Aviasiya sursatlarına İsrail HHQ-nin təyyarələri tərəfindən zərbələrin endirilməsi və hədəflərin ələ keçirilməsi üçün istifadə olunan raketlər və bombalar daxildir.
Daha əvvəl, yanvar ayında İsrailin Müdafiə Nazirliyi və Elbit Systems 183 milyon dollar məbləğində analoji saziş imzalamışdı ki, bu da aviasiya sursatlarının tədarükünü nəzərdə tuturdu.