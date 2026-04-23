    İsrail 200 milyon dollarlıq əlavə silah-sursat sifariş edib

    Digər ölkələr
    • 23 aprel, 2026
    • 12:23
    İsrail 200 milyon dollarlıq əlavə silah-sursat sifariş edib

    İsrailin Müdafiə Nazirliyi "Elbit Systems" müdafiə şirkətindən 200 milyon dollar məbləğində əlavə aviasiya sursatı partiyası sifariş edib.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin müdafiə qurumu məlumat verib.

    Qeyd olunur ki, uzunmüddətli müqavilə "yaxın perspektivdə mümkün döyüş əməliyyatları ssenarilərinə hazırlığın gücləndirilməsi və təhlükəsizlik sahəsində intensiv fəaliyyətin onilliyinə hazırlaşma" proqramının bir hissəsidir.

    Aviasiya sursatlarına İsrail HHQ-nin təyyarələri tərəfindən zərbələrin endirilməsi və hədəflərin ələ keçirilməsi üçün istifadə olunan raketlər və bombalar daxildir.

    Daha əvvəl, yanvar ayında İsrailin Müdafiə Nazirliyi və Elbit Systems 183 milyon dollar məbləğində analoji saziş imzalamışdı ki, bu da aviasiya sursatlarının tədarükünü nəzərdə tuturdu.

    İsrail İsrail-İran gərginliyi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Израиль заказал у Elbit авиационные боеприпасы на $200 млн
    Israel widens domestic munition production with $200M arms deal

    Son xəbərlər

    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti