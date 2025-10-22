Израиль выступил против участия Турции в миротворческой миссии в Газе
- 22 октября, 2025
- 17:42
Израиль выступает против участия Турции в миротворческом контингенте, который планируется развернуть на территории сектора Газа в рамках плана по урегулированию ситуации в анклаве.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"Никаких разногласий тут нет. Турецкого участия в миссии не будет", - сообщили изданию в канцелярии премьер-министра.
