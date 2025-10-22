İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    İsrail Qəzzada sülhməramlı missiyada Türkiyənin iştirakına qarşı çıxıb

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 17:51
    İsrail Qəzzada sülhməramlı missiyada Türkiyənin iştirakına qarşı çıxıb

    İsrail Qəzza zolağında vəziyyətin nizamlanması planı çərçivəsində yerləşdirilməsi planlaşdırılan sülhməramlı kontingentdə Türkiyənin iştirakına qarşıdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The Times of Israel" İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahunun dəftərxanasına istinadən məlumat yayıb.

    "Burada heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Missiyada Türkiyənin iştirakı olmayacaq", - baş nazirin dəftərxanasından nəşrə bildirilib.

    İsrail Türkiyə Qəzza zolağı
    Израиль выступил против участия Турции в миротворческой миссии в Газе
    Netanyahu"s office says there will be no Turkish troops deployed in Gaza

    Son xəbərlər

    18:47

    İrakli Qaribaşvili qanunsuz gəlir əldə etdiyini etiraf edib

    Digər
    18:42

    Litvanın müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Digər ölkələr
    18:40

    Zelenski: Ukrayna ən azı 100 "Gripen" təyyarəsi almağa ümid edir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:39

    ADY: Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    18:36

    "Uzbekneftegaz" və SOCAR süni intellekt və rəqəmsal sistemlər sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəlib

    Energetika
    18:29

    ADSEA sədrinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    18:25

    Perinatal Mərkəzdəki yanğınla bağlı məhkəmədə: Hadisədən əvvəl bir neçə nəfəri cərəyan vurub

    Hadisə
    18:25

    Sabah Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz olmayacaq

    Energetika
    18:25
    Foto

    Azərbaycan və Estoniya parlamentlərarası əlaqələri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti