Израиль вручит Трампу высшую гражданскую награду за помощь в прекращении огня

Президент Израиля Ицхак Герцог вручит своему американскому коллеге Дональду Трампу высшую гражданскую награду страны за его роль в обеспечении освобождения заложников из Газы и помощь в прекращении войны.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом говорится в заявлении, опубликованном офисом президента Израиля.

"Благодаря своим неустанным усилиям президент Трамп не только помог вернуть домой наших близких, но и заложил основы для новой эры на Ближнем Востоке, построенной на безопасности, сотрудничестве и подлинной надежде на мирное будущее", - сказал Герцог.

"Для меня будет большой честью вручить ему израильскую президентскую медаль почета", - отметил он.

Герцог сообщил, что награда будет вручена в ближайшие месяцы, и он поделится своим решением с Трампом, когда тот посетит Израиль в понедельник.