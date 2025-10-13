Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Израиль вручит Трампу высшую гражданскую награду за помощь в прекращении огня

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 09:59
    Израиль вручит Трампу высшую гражданскую награду за помощь в прекращении огня

    Президент Израиля Ицхак Герцог вручит своему американскому коллеге Дональду Трампу высшую гражданскую награду страны за его роль в обеспечении освобождения заложников из Газы и помощь в прекращении войны.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом говорится в заявлении, опубликованном офисом президента Израиля.

    "Благодаря своим неустанным усилиям президент Трамп не только помог вернуть домой наших близких, но и заложил основы для новой эры на Ближнем Востоке, построенной на безопасности, сотрудничестве и подлинной надежде на мирное будущее", - сказал Герцог.

    "Для меня будет большой честью вручить ему израильскую президентскую медаль почета", - отметил он.

    Герцог сообщил, что награда будет вручена в ближайшие месяцы, и он поделится своим решением с Трампом, когда тот посетит Израиль в понедельник.

