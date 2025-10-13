Trampa İsrailin ən yüksək mülki mükafatı təqdim ediləcək
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 10:28
İsrail Prezidenti İsaak Hersoq amerikalı həmkarı Donald Trampa Qəzzadan girovların azad edilməsinin təmin edilməsində və müharibənin dayandırılmasında köməyinə görə ölkənin ən yüksək mülki mükafatını təqdim edəcək.
"Report"un "Əl-Ərəbiyə"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə İsrail Prezidentinin ofisi tərəfindən yayılmış bəyanatda deyilir.
"Donald Trampa mükafatı təqdim etmək mənim üçün böyük şərəf olacaq", - İ.Hersoq qeyd edib.
İsrail Prezidenti bildirib ki, mükafat yaxın aylar ərzində təqdim ediləcək və o, bu gün qərarını Trampla bölüşəcək.
Son xəbərlər
11:39
Ukrayna - Azərbaycan oyununun hakimi daha əvvəl "Qarabağ"ın avrokubok matçını idarə edibFutbol
11:37
Azərbaycanda xəzinə vəsaitlərinin idarə olunmasından daxilolmalar 4 dəfədən çox artıbMaliyyə
11:31
Azərbaycanda dövlət istiqrazları üzrə orta ödəmə müddəti 1,5 ilə endirilibMaliyyə
11:31
Rektor: Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridirDaxili siyasət
11:30
Foto
Video
FHN Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında təlim keçiribHadisə
11:29
"Kapital Bank" 3-cü dəfə "Mükəmməl iş yeri" sertifikatına layiq görüldüMaliyyə
11:23
Naftalan neftinin çıxarılması, emalı, saxlanılması qaydaları təsdiqlənibEnergetika
11:20
Foto
"AzInTelecom" "CIDC-2025" kibertəhlükəsizlik konfransında iştirak edibİKT
11:18