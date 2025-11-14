Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Израиль вернул в Газу тела еще 15 палестинцев

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 13:37
    Израиль вернул в Газу тела еще 15 палестинцев

    Представители Минздрава Газы сообщили, что Израиль вернул тела еще 15 палестинцев.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

    Ранее накануне вечером ХАМАС передал тело погибшего израильского заложника Мени Годара.

    Напомним, что в рамках октябрьского соглашения о прекращении огня ХАМАС освободил всех 20 выживших заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на почти 2 тыс. палестинских заключенных и задержанных в ходе войны в Израиле.

    Израиль ХАМАС обмен военнопленными
    İsrail daha 15 fələstinlinin meyitini Qəzzaya qaytarıb
    Gaza health officials say 15 Palestinian bodies returned by Israel

    Последние новости

    14:11

    Президенты Франции и Украины проведут переговоры в Париже

    Другие страны
    14:10

    Таджикистан назначил нового посла в США

    В регионе
    14:08

    Турция при поддержке Азербайджана провела масштабную операцию против лидеров наркосетей

    В регионе
    13:57

    Азербайджан существенно увеличил импорт лимонов и лаймов из двух стран

    Бизнес
    13:48

    Житель Шушакенда: Возвращение в родное село - лучший подарок на мой день рождения

    Внутренняя политика
    13:42

    СМИ: Израиль отказал в визите премьеру Норвегии

    Другие страны
    13:37

    Израиль вернул в Газу тела еще 15 палестинцев

    Другие страны
    13:34
    Фото

    Вернувшимся в Шушакенд жителям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    13:33

    Правительство Армении одобрило ратификацию торгового соглашения ЕАЭС-ОАЭ

    В регионе
    Лента новостей