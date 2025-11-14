Израиль вернул в Газу тела еще 15 палестинцев

Представители Минздрава Газы сообщили, что Израиль вернул тела еще 15 палестинцев.

Об этом сообщает Report со ссылкой на The Times of Israel.

Ранее накануне вечером ХАМАС передал тело погибшего израильского заложника Мени Годара.

Напомним, что в рамках октябрьского соглашения о прекращении огня ХАМАС освободил всех 20 выживших заложников, удерживаемых в Газе, в обмен на почти 2 тыс. палестинских заключенных и задержанных в ходе войны в Израиле.