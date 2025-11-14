İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İsrail daha 15 fələstinlinin meyitini Qəzzaya qaytarıb

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2025
    • 13:58
    İsrail daha 15 fələstinlinin meyitini qaytarıb.

    Bu barədə "Report" "The Times of Israel"ə istinadən məlumat verir.

    HƏMAS isə ötən gün axşam israilli girov Meni Qodarın meyitini təhvil verib.

    Xatırladaq ki, oktyabrda əldə olunmuş atəşkəs razılaşması çərçivəsində HƏMAS Qəzzada saxlanılan 20 sağ girovu İsraildə həbs edilmiş və müharibə zamanı saxlanılmış təxminən 2 min fələstinli məhbus müqabilində azad edib.

    İsrail Qəzza girov
    Израиль вернул в Газу тела еще 15 палестинцев
    Gaza health officials say 15 Palestinian bodies returned by Israel

