    Израиль вернул в Газу тела 30 палестинцев

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 16:30
    Израиль вернул в Газу тела 30 палестинцев

    Израиль в среду вернул в сектор Газа тела 30 палестинцев, доведя общее количество переданных тел в рамках соглашения о прекращении огня до 195.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.

    Вооруженные силы Израиля сообщили, что в среду были идентифицированы останки еще двух заложников, возвращенных из Газы накануне.

    Израиль cектор Газа заложники
    İsrail Qəzzaya 30 fələstinlinin meyitini qaytarıb
    Israel returns 30 Palestinian bodies to Gaza

    Лента новостей