Израиль вернул в Газу тела 30 палестинцев
- 22 октября, 2025
- 16:30
Израиль в среду вернул в сектор Газа тела 30 палестинцев, доведя общее количество переданных тел в рамках соглашения о прекращении огня до 195.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.
Вооруженные силы Израиля сообщили, что в среду были идентифицированы останки еще двух заложников, возвращенных из Газы накануне.
