Израиль вернул в Газу тела 30 палестинцев

Израиль в среду вернул в сектор Газа тела 30 палестинцев, доведя общее количество переданных тел в рамках соглашения о прекращении огня до 195.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом сообщило министерство здравоохранения анклава.

Вооруженные силы Израиля сообщили, что в среду были идентифицированы останки еще двух заложников, возвращенных из Газы накануне.