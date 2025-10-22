İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İsrail Qəzzaya 30 fələstinlinin meyitini qaytarıb

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2025
    • 16:38
    İsrail Qəzza zolağına 30 fələstinlinin meyitini qaytarıb.

    "Report"un "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən məlumatına görə, bunu anklavın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bununla da atəşkəs razılaşması çərçivəsində təhvil verilən meyitlərin ümumi sayı 195-ə çatıb.

    İsrail Qəzza zolağı
    Израиль вернул в Газу тела 30 палестинцев
    Israel returns 30 Palestinian bodies to Gaza

