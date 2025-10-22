İsrail Qəzzaya 30 fələstinlinin meyitini qaytarıb
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2025
- 16:38
İsrail Qəzza zolağına 30 fələstinlinin meyitini qaytarıb.
"Report"un "Əl-Ərəbiyyə"yə istinadən məlumatına görə, bunu anklavın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bununla da atəşkəs razılaşması çərçivəsində təhvil verilən meyitlərin ümumi sayı 195-ə çatıb.
