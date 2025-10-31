Израиль вернул в Газу останки еще 30 палестинцев
Другие страны
- 31 октября, 2025
- 14:32
Израиль передал палестинской стороне тела еще 30 человек в рамках сделки с ХАМАС по обмену.
Как передает Report со ссылкой на агентство AFP, об этом сообщили в медицинском комплексе Аль-Насер в Хан-Юнисе.
"Тела 30 палестинских заключенных были получены от израильской стороны в рамках сделки по обмену,"- говорится в заявлении.
Передача тел была осуществлена через Международный комитет Красного Креста, как и в предыдущих обменах.
Напомним, что вчера представители движения ХАМАС передали представителям Красного креста останки двух израильских пленных.
Последние новости
15:20
Лукашенко: Беларусь не будет ввязываться в войнуДругие страны
15:17
ООН: В Танзании во время протестов после выборов погибли не менее 10 человекДругие страны
15:12
Судебный процесс над гражданами Армении продолжаетсяПроисшествия
15:05
Фото
Глава Минэнерго: ВЭС "Хызы-Абшерон" будет готова к эксплуатации в ближайшее времяЭнергетика
14:59
Представительница Азербайджана избрана президентом Всемирной ассоциации развития филателииИКТ
14:57
Глава МИД Азербайджана: Приоритетами в сотрудничестве с ЮНЕСКО являются ИИ и научная дипломатияВнешняя политика
14:52
Байрамов рассказал о ходе восстановления культурного наследия Азербайджана в Карабахе и ЗангезуреВнешняя политика
14:52
Аббас Аббасов: БИГ начала международные проекты по теме репарацийВнешняя политика
14:37