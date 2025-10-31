Израиль вернул в Газу останки еще 30 палестинцев

Израиль передал палестинской стороне тела еще 30 человек в рамках сделки с ХАМАС по обмену.

Как передает Report со ссылкой на агентство AFP, об этом сообщили в медицинском комплексе Аль-Насер в Хан-Юнисе.

"Тела 30 палестинских заключенных были получены от израильской стороны в рамках сделки по обмену,"- говорится в заявлении.

Передача тел была осуществлена через Международный комитет Красного Креста, как и в предыдущих обменах.

Напомним, что вчера представители движения ХАМАС передали представителям Красного креста останки двух израильских пленных.