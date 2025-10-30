ХАМАС сегодня передаст останки двух израильских пленных Красному Кресту

Боевое крыло движения ХАМАС - "Бригады Иззаддина аль-Кассама" - заявило, что в ближайшие часы передаст Израилю останки двух пленных.

Как передает Report, об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление группировки.

Передача тел состоится сегодня, в четверг, в 16:00 по времени Газы (14:00 по Гринвичу).

Израильская армия, в свою очередь, подтвердила, что представители Международного комитета Красного Креста уже направляются для получения останков.

Передача тел является частью первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое вступило в силу 10 октября.

Хотя ХАМАС не раскрыл детали процедуры, подобные операции обычно проходят на территории сектора Газа под контролем Красного Креста.