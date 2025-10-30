Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    ХАМАС сегодня передаст останки двух израильских пленных Красному Кресту

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 18:08
    ХАМАС сегодня передаст останки двух израильских пленных Красному Кресту

    Боевое крыло движения ХАМАС - "Бригады Иззаддина аль-Кассама" - заявило, что в ближайшие часы передаст Израилю останки двух пленных.

    Как передает Report, об этом сообщает Al-Arabiya со ссылкой на заявление группировки.

    Передача тел состоится сегодня, в четверг, в 16:00 по времени Газы (14:00 по Гринвичу).

    Израильская армия, в свою очередь, подтвердила, что представители Международного комитета Красного Креста уже направляются для получения останков.

    Передача тел является частью первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое вступило в силу 10 октября.

    Хотя ХАМАС не раскрыл детали процедуры, подобные операции обычно проходят на территории сектора Газа под контролем Красного Креста.

    ХАМАС Израиль МККК Красный Крест сектор Газа

    Последние новости

    18:27

    Узбекистан готовится к членству в ТЮРКПА

    Внешняя политика
    18:15

    ВБ выделил Украине $177 млн на поддержку здравоохранения и фискального управления

    В регионе
    18:08

    ХАМАС сегодня передаст останки двух израильских пленных Красному Кресту

    Другие страны
    18:01

    В Товузе уволили няню, применившую насилие к ребенку в детсаду два года назад

    Наука и образование
    18:01

    В Ростовской области пресекли подготовку теракта в пенитенциарном учреждении

    В регионе
    17:51
    Фото

    Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭ

    Внешняя политика
    17:50

    В Газахском и Гусарском районах 17 га земли передадут для госнужд

    Инфраструктура
    17:47

    В Польше обстреляли здание школы

    Другие страны
    17:44

    Неформальный саммит ОТГ пройдет в Казахстане следующей весной

    Внешняя политика
    Лента новостей