İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    HƏMAS bu gün iki israilli əsirin meyitini təhvil verəcək

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2025
    • 18:29
    HƏMAS bu gün iki israilli əsirin meyitini təhvil verəcək

    HƏMAS hərəkatının hərbi qanadı olan "İzzəddin əl-Qəssam Briqadaları" yaxın saatlarda iki əsirin meyitini İsrailə təhvil verəcəyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Arabiya" qruplaşmanın bəyanatına istinadən bildirib.

    Meyitlərin təhvil verilməsi bu gün Qəzza vaxtı ilə saat 16:00-da (Qrinviç vaxtı ilə 14:00) baş tutacaq.

    İsrail ordusu Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələrinin meyitləri təhvil almaq üçün artıq yola düşdüyünü təsdiq edib.

    Meyitlərin təhvil verilməsi oktyabrın 10-da Qəzza zolağında qüvvəyə minən atəşkəs razılaşmasının birinci mərhələsinin bir hissəsidir.

    HƏMAS Qəzza girov
    ХАМАС вернул останки двух израильских пленных - ОБНОВЛЕНО
    Hamas says it will hand over bodies of two Israeli hostages

    Son xəbərlər

    19:24

    Yermak: Kanada Ukraynaya raket sistemi komponentləri verir

    Digər ölkələr
    19:18

    "Yaradan" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Media
    19:14

    Merts Türkiyənin "Eurofighter" qırıcıları alması ilə bağlı qərarını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    19:12

    TÜRKPA türk dövlətləri arasında koordinasiya qurumu olmağı təklif edir

    Xarici siyasət
    19:03

    Beyləqanda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    19:00

    KİV: ABŞ Venesuelaya "Tomahawk" raketləri ata bilər

    Digər ölkələr
    18:54
    Foto

    Azərbaycanın boccia üzrə paralimpiyaçıları Qazaxıstandakı turniri birinci sırada başa vurublar

    Fərdi
    18:52
    Foto

    Xıdırlı kəndində Zəfərin 5 illiyinə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Ekologiya
    18:39

    "Mançester Yunayted"in futbolçusu uzunmüddətli zədədən sonra məşqlərə başlayıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti