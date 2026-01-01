Şahbuzda qarın hündürlüyü 29 santimetrə çatıb - FAKTİKİ HAVA

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ekologiya
    • 01 yanvar, 2026
    • 12:01
    Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə qar yağıb, Şahbuzda qarın hündürlüyü 29 santimetrə (sm) çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin yanvarın 1-i saat 11:00-a olan məlumatında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, qarın hündürlüyü Şahbuzda (Biçənək) 29, Qaxda (Sarıbaş) 17, Qusarda 12, Gədəbəydə 7, Şahbuzda 6, Sədərəkdə 5, Xınalıq, Qrızda 4, Şəki, Xaltan, Şahdağ, Culfada 1 sm-dir.

    Bəzi yerlərdə qərb küləyi əsib, küləyin maksimal sürəti Mingəçevirdə 26, Bakıda və Abşeron yarımadasında 24, Şahdağda 20 m/s-dək güclənib.

    Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 4 dərəcəyədək isti, Aran rayonlarında 2, Naxçıvan MR-da və dağlıq rayonlarda 7 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb.

