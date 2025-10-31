İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İsrail Qəzzaya daha 30 fələstinlinin meyitini qaytarıb

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2025
    • 14:40
    İsrail Qəzzaya daha 30 fələstinlinin meyitini qaytarıb

    İsrail HƏMAS ilə mübadilə razılaşması çərçivəsində Fələstin tərəfinə daha 30 nəfərin meyitini təhvil verib.

    "Report"un AFP agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Xan-Yunisdəki Əl-Nasir tibb kompleksindən bildirilib.

    "İsraildən mübadilə razılaşması çərçivəsində 30 fələstinli məhbusun meyiti təhvil alınıb" - bəyanatda qeyd olunub.

    Meyitlərin təhvil verilməsi əvvəlki mübadilələrdə olduğu kimi Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə həyata keçirilib.

    Xatırladaq ki, ötən gün HƏMAS-ın nümayəndələri Qızıl Xaç nümayəndələrinə iki israilli əsirin meyitini təhvil veriblər.

    Израиль вернул в Газу останки еще 30 палестинцев
    Israel returns remains of 30 Palestinians to Gaza

