İsrail Qəzzaya daha 30 fələstinlinin meyitini qaytarıb
Digər ölkələr
- 31 oktyabr, 2025
- 14:40
İsrail HƏMAS ilə mübadilə razılaşması çərçivəsində Fələstin tərəfinə daha 30 nəfərin meyitini təhvil verib.
"Report"un AFP agentliyinə istinadən məlumatına görə, bu barədə Xan-Yunisdəki Əl-Nasir tibb kompleksindən bildirilib.
"İsraildən mübadilə razılaşması çərçivəsində 30 fələstinli məhbusun meyiti təhvil alınıb" - bəyanatda qeyd olunub.
Meyitlərin təhvil verilməsi əvvəlki mübadilələrdə olduğu kimi Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə həyata keçirilib.
Xatırladaq ki, ötən gün HƏMAS-ın nümayəndələri Qızıl Xaç nümayəndələrinə iki israilli əsirin meyitini təhvil veriblər.
Son xəbərlər
15:17
TİKA sədri: Zəngəzur dəhlizinin önəmi səbəbilə Naxçıvanda Proqram Koordinasiya ofisi açacayıq – MÜSAHİBƏXarici siyasət
15:17
"Elmlər Akademiyası" metrostansiyası ilə Bayıl parkı istiqamətində hərəkət edən avtobuslar yenilənirİnfrastruktur
15:15
Xocalının 11 kəndinə əhalinin köçürülməsi istiqamətində işlər aparılırDigər
15:10
Foto
Naxçıvanda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçirilibFərdi
15:04
Azərbaycan XİN başçısı: UNESCO ilə əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri süni intellekt və elmi diplomatiyadırXarici siyasət
15:01
Foto
Qəbələ şəhərində kütləvi futbol festivalı təşkil olunubFutbol
15:00
Foto
Nazir: "Xızı-Abşeron" KES yaxın vaxtlarda istismara hazır olacaq"Energetika
14:58
"Barselona" komandası "Kamp Nou" stadionuna qayıdırFutbol
14:57