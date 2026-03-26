    Израиль создает буферную зону на юге Ливана

    • 26 марта, 2026
    • 00:34
    Израиль создает буферную зону на юге Ливана

    Израиль создает буферную зону на юге Ливана для обеспечения безопасности северных районов страны.

    Как передает Report со ссылкой на канцелярию главы правительства Израиля, об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, израильская сторона уже сформировала "зону безопасности", которая, как утверждает премьер, должна предотвратить возможное проникновение боевых отрядов шиитского движения "Хезболлах" в Галилею через северную границу.

    "Мы расширяем этот буфер безопасности, чтобы отодвинуть угрозу противотанковых ракет от наших населенных пунктов. Мы просто создаем более широкую буферную зону", - сказал Нетаньяху в ходе видеоконференции с руководителями приграничных районов севера страны.

    Премьер также заявил, что военное крыло "Хезболлах", по версии израильской стороны, готовило вторжение на территорию Израиля, однако армия сумела нейтрализовать эти угрозы.

    Кроме того, Нетаньяху отметил, что серьезную опасность для Израиля представлял ракетный арсенал "Хезболлах". По его утверждению, значительная часть этой угрозы уже устранена, однако операция еще не завершена.

    Он добавил, что действия против "Хезболлах" являются частью более широкой кампании против Ирана. По словам премьер-министра, Израиль намерен "коренным образом изменить ситуацию в Ливане".

    Напомним, в ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность за атаку взяла на себя "Хезболлах", заявив, что удары были нанесены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    После этого израильские ВВС начали наносить массированные удары по территории Ливана. Позже начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир сообщил о начале наступательной операции против "Хезболлах", которая, по его словам, может продлиться "долгие дни".

    9 марта армия Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции против движения на юге Ливана. 16 марта израильские военные сообщили о проведении "ограниченных и точечных наземных операций" против ключевых опорных пунктов "Хезболлах" в Южном Ливане. В армии заявили, что эти действия направлены на укрепление передовой линии обороны Израиля.

    Эскалация на Ближнем Востоке Удары Израиля по Ливану Радикальная группировка Хезболлах Операция США и Израиля против Ирана
    01:12

    СМИ: Иран за то, чтобы Ливан был включен в соглашение о прекращении огня

    00:53
    В Исмаиллы сгорел шестикомнатный жилой дом

    00:12

    СМИ: Иран укрепляет безопасность острова Харк для защиты от наземной атаки США

    00:02

    Хакан Фидан: Мы берем на себя ответственность за мир и стабильность в нашем регионе

    23:48

    Зеленский: США предложили гарантии безопасности в обмен на уход ВСУ из Донбасса

    23:36

    Арагчи: Иран не ведет прямых переговоров с США

    Новруз в Люксембурге: Азербайджанская диаспора отметила праздник весны

    23:23

    Фуад Октай: На фоне региональной ситуации возрастает значимость Среднего коридора

