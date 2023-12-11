О нас

Израиль сообщил об уничтожении командира одного из батальонов ХАМАС

Израиль сообщил об уничтожении командира одного из батальонов ХАМАС Израильские военные ликвидировали командира батальона "Шеджайя" радикальной палестинской группировки ХАМАС.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 10:21
Израиль сообщил об уничтожении командира одного из батальонов ХАМАС

Израильские военные ликвидировали командира батальона "Шеджайя" радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности.

Новостное издание Yedioth Ahronoth сообщает, что Эмад Карика, возглавивший батальон "Шеджайя" неделю назад, был уничтожен в результате авиаудара израильских ВВС.

Его предшественник Вессам Фархат также был ликвидирован прицельным ударом после получения ЦАХАЛ точных разведданных о его местонахождении. Карика с 2019 года занимал должность заместителя командира батальона и отвечал за обучение операторов противотанковых ракетных комплексов. Батальон "Шеджайя" ответственен за многие теракты в секторе Газа, в том числе за удар в 2011 году ракетой по гражданскому автобусу в кибуце Нахаль-Оз.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IDF and Shin Bet eliminate Hamas battalion commander in airstrike
Версия на азербайджанском языке İsrail hərbçiləri HƏMAS-ın komandirlərindən birini zərərsizləşdirib

Экслюзивные новости

Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi