Израиль сообщил об уничтожении командира одного из батальонов ХАМАС

Израильские военные ликвидировали командира батальона "Шеджайя" радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Израильские военные ликвидировали командира батальона "Шеджайя" радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности.

Новостное издание Yedioth Ahronoth сообщает, что Эмад Карика, возглавивший батальон "Шеджайя" неделю назад, был уничтожен в результате авиаудара израильских ВВС.

Его предшественник Вессам Фархат также был ликвидирован прицельным ударом после получения ЦАХАЛ точных разведданных о его местонахождении. Карика с 2019 года занимал должность заместителя командира батальона и отвечал за обучение операторов противотанковых ракетных комплексов. Батальон "Шеджайя" ответственен за многие теракты в секторе Газа, в том числе за удар в 2011 году ракетой по гражданскому автобусу в кибуце Нахаль-Оз.