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    ​Израильские военные задержали 5 журналистов

    Израильские военные в городе Умм аль-Фахме совершили облаву на НПО

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Израильские военные во время облавы на НПО в городе Умм аль-Фахме задержали пять палестинцев-представителей прессы.

    Как передает Report, согласно полученной информации, израильские военные в городе Умм аль-Фахме совершили облаву на НПО под названием "Это пресс-центр Иерусалима", который имеет разрешение на деятельность.

    Проверив все компьютеры и документы в офисе, военные изъяли некоторые из них и задержали 5 журналистов.

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