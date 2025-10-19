Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Израиль проведет масштабные военные учения на границе с Ливаном

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 12:23
    Израиль проведет масштабные военные учения на границе с Ливаном

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает масштабные военные учения на границе с Ливаном, которые продляться пять дней.

    Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

    Учения будут проводиться у границы с Ливаном и в израильских населенных пунктах этого района. По плану, они стартуют в воскресенье вечером и завершатся в четверг.

    По данным ЦАХАЛ, в ходе них будут отрабатываться "различные сценарии, включая оборону территории и реагирование на немедленные угрозы".

    Военные предупредили, что в этот период в прилегающих к Ливану районах, в частности, в Галилее, могут быть слышны взрывы, будет увеличено движение беспилотников, авиации, военных кораблей в море.

    Израиль военные учения Ливан

    Последние новости

    12:42

    ЦАХАЛ наносит авиаудары по Рафаху на юге Газы

    Другие страны
    12:31

    Завтра в ряде районов Азербайджана ожидаются ливни и град

    Экология
    12:23

    Израиль проведет масштабные военные учения на границе с Ливаном

    Другие страны
    12:19
    Фото

    Установлены личности пострадавших в ДТП в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    12:09
    Фото

    В США обсуждено укрепление сотрудничества Азербайджана с исламскими финучреждениями

    Финансы
    12:00

    Новостной сайт Aхar.az отмечает свое 12-летие

    Медиа
    11:44

    ХАМАС отверг обвинения США в нарушении соглашения о прекращения огня в Газе

    Другие страны
    11:19

    Азербайджанские боксеры успешно стартовали на чемпионате Европы в Монтенегро

    Индивидуальные
    11:12

    Эксперт: США предупредили Иран о нападении на ядерные объекты

    В регионе
    Лента новостей