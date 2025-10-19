Израиль проведет масштабные военные учения на границе с Ливаном
- 19 октября, 2025
- 12:23
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает масштабные военные учения на границе с Ливаном, которые продляться пять дней.
Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.
Учения будут проводиться у границы с Ливаном и в израильских населенных пунктах этого района. По плану, они стартуют в воскресенье вечером и завершатся в четверг.
По данным ЦАХАЛ, в ходе них будут отрабатываться "различные сценарии, включая оборону территории и реагирование на немедленные угрозы".
Военные предупредили, что в этот период в прилегающих к Ливану районах, в частности, в Галилее, могут быть слышны взрывы, будет увеличено движение беспилотников, авиации, военных кораблей в море.
