İsrail Livanla sərhəddə 5 gün hərbi təlimlər keçirəcək
Digər ölkələr
- 19 oktyabr, 2025
- 14:35
İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) Livanla sərhəddə 5 gün davam edəcək genişmiqyaslı hərbi təlimlər keçirəcək.
"Report" "The Times of Israel" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, təlim Livanla sərhəd yaxınlığında və İsrailin bölgədəki şəhərlərində keçiriləcək.
Təlimlərin bazar günü axşam başlaması və cümə axşamı yekunlaşması planlaşdırılır.
İsrail ordusu müxtəlif ssenarilər, o cümlədən ərazinin müdafiəsi və təcili təhdidlərə cavab verəcəklər.
Hərbçilər xəbərdarlıq edib ki, bu müddət ərzində Livana bitişik ərazilərdə, xüsusən də Qalileydə partlayış səsləri eşidilə bilər, pilotsuz uçuş aparatları, hava və dəniz qüvvələrinin fəaliyyəti artacaq.
Son xəbərlər
14:39
Bakıda avtomobil motosikletlə toqquşub, xəsarət alan varHadisə
14:35
İsrail Livanla sərhəddə 5 gün hərbi təlimlər keçirəcəkDigər ölkələr
14:34
Prezidentin "Kazinform"a müsahibəsi Türk dünyasının birliyinə yönələn aydın siyasi baxışın ifadəsidir - RƏYDaxili siyasət
14:14
Samur-Abşeron su kanalında bir nəfər batıbHadisə
14:10
Almaniya Gürcüstandakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıbRegion
14:00
Naxçıvanda ayı ata və oğula hücum edibHadisə
13:57
Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaqEkologiya
13:53
Şəmkirdə quldurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
13:51