    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 14:35
    İsrail Livanla sərhəddə 5 gün hərbi təlimlər keçirəcək

    İsrail Müdafiə Qüvvələri (IDF) Livanla sərhəddə 5 gün davam edəcək genişmiqyaslı hərbi təlimlər keçirəcək.

    "Report" "The Times of Israel" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, təlim Livanla sərhəd yaxınlığında və İsrailin bölgədəki şəhərlərində keçiriləcək.

    Təlimlərin bazar günü axşam başlaması və cümə axşamı yekunlaşması planlaşdırılır.

    İsrail ordusu müxtəlif ssenarilər, o cümlədən ərazinin müdafiəsi və təcili təhdidlərə cavab verəcəklər.

    Hərbçilər xəbərdarlıq edib ki, bu müddət ərzində Livana bitişik ərazilərdə, xüsusən də Qalileydə partlayış səsləri eşidilə bilər, pilotsuz uçuş aparatları, hava və dəniz qüvvələrinin fəaliyyəti artacaq.

    Израиль проведет масштабные военные учения на границе с Ливаном
    IDF to carry out military exercise along Lebanon border region

