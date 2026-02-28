Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Израиль призвал своих граждан за рубежом соблюдать повышенные меры предосторожности

    Израиль призвал своих граждан за рубежом соблюдать осторожность в связи с возможными терактами против израильтян.

    Как передает Report, об этом сообщил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.

    "В связи с эскалацией противостояния с Ираном Совет национальной безопасности Израиля (СНБ) призывает всех израильтян, находящихся за границей, соблюдать повышенные меры предосторожности в любой стране мира", - написал он в своем телеграм-канале.

    İsrail xaricdəki vətəndaşlarını ehtiyatlı olmağa çağırıb
    Israel urges citizens abroad to exercise caution

