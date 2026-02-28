İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 28 fevral, 2026
    • 15:30
    İsrail xaricdəki vətəndaşlarını ehtiyatlı olmağa çağırıb

    İsrail xaricdəki vətəndaşlarını israillilərə qarşı mümkün terror aktları ilə əlaqədar ehtiyatlı olmağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Baş nazirinin ofisinin müşaviri Dmitri Gendelman bildirib.

    "İranla qarşıdurmanın kəskinləşməsi ilə əlaqədar İsrailin Milli Təhlükəsizlik Şurası xaricdəki bütün israilliləri dünyanın istənilən ölkəsində ehtiyat tədbirlərinə riayət etməyə çağırır", - o, öz telegram kanalında yazıb.

    Израиль призвал своих граждан за рубежом соблюдать повышенные меры предосторожности
    Israel urges citizens abroad to exercise caution

