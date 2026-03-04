Израиль привел подробности проведения совместной с США операции против Ирана

В Израиле рассказали как распределяются задачи между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и вооруженными силами США в рамках продолжающейся кампании против Ирана.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ.

По данным издания, ВВС Израиля действуют против иранских пусковых установок баллистических ракет и других военных объектов на западе и в центре Ирана.

"Это связано с тем, что именно в этих районах Иран запускает дальнобойные баллистические ракеты по территории Израиля", - отмечает газета.

В свою очередь, американские военные наносят удары по ракетным установкам на юге Ирана, откуда осуществлялись пуски по американским базам Персидского залива.

Страны также разделили ответственность по типам целей. В частности, американская сторона взяла на себя задачи по нанесению ударов по всему военно-морскому флоту Ирана. Израиль, в свою очередь, сосредоточился на других направлениях, исходя из сравнительных преимуществ – например, на объектах правительства в Тегеране.

Кроме того, израильские ВВС активно используют возможности США по дозаправке в воздухе.

Израильские военные источники газеты характеризуют нынешнюю операцию как первую полномасштабную совместную боевую кампанию Израиля и США, подчеркивая, что в последние месяцы велось интенсивное планирование.

Также, по данным ЦАХАЛ, в ходе кампании в Израиле и США действуют совместные координационные группы, синхронизирующие разведданные, цели и оборонительные меры.