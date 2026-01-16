Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Израиль первым подписал совместную декларацию по ИИ с США

    Израиль первым подписал совместную декларацию по ИИ с США

    Израиль стал первой страной, подписавшей совместную декларацию по искусственному интеллекту с Соединенными Штатами.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

    В заявлении говорится, что соглашение является продолжением американской инициативы Pax Silica по сотрудничеству в области цепочек поставок для ИИ, в которую входят Израиль, Япония, Южная Корея, Сингапур, Нидерланды, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Австралия.

    "Израиль и США продолжат свое партнерство посредством совместных исследований, разработок, инвестиций и коммерциализации в широком спектре стратегических секторов, включая: ИИ, энергетические технологии и хранение энергии, передовую вычислительную инфраструктуру, космос, передовые инновации, аддитивное производство и полупроводники",- заявили в канцелярии премьер-министра.

    Лента новостей