Израиль первым подписал совместную декларацию по ИИ с США

Израиль стал первой страной, подписавшей совместную декларацию по искусственному интеллекту с Соединенными Штатами.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

В заявлении говорится, что соглашение является продолжением американской инициативы Pax Silica по сотрудничеству в области цепочек поставок для ИИ, в которую входят Израиль, Япония, Южная Корея, Сингапур, Нидерланды, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Австралия.

"Израиль и США продолжат свое партнерство посредством совместных исследований, разработок, инвестиций и коммерциализации в широком спектре стратегических секторов, включая: ИИ, энергетические технологии и хранение энергии, передовую вычислительную инфраструктуру, космос, передовые инновации, аддитивное производство и полупроводники",- заявили в канцелярии премьер-министра.