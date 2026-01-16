İsrail ABŞ ilə süni intellekt üzrə birgə bəyannaməni imzalayan ilk ölkə olub
Digər ölkələr
- 16 yanvar, 2026
- 20:29
İsrail ABŞ ilə süni intellekt üzrə birgə bəyannaməni imzalayan ilk ölkə olub.
"Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Baş nazirinin dəftərxanasının bəyanatında bildirilib.
Bəyanatda qeyd edilib ki, saziş İsrail, Yaponiya, Cənubi Koreya, Sinqapur, Niderland, Böyük Britaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Avstraliyanın daxil olduğu süni intellekt üçün tədarük zəncirləri sahəsində əməkdaşlıq üzrə ABŞ-nin "Pax Silica" təşəbbüsünün davamıdır.
Son xəbərlər
21:11
ABŞ husilərə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
21:07
Bakıda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcəkFərdi
20:57
Yaşar Gülər ABŞ-nin Ankaradakı səfiri ilə Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edibRegion
20:56
"Qarabağ" Antalyada Polşa klubu üzərində qələbə qazanıbFutbol
20:39
Hələb valisi: YPG/SDQ-nin nəzarətində olan bölgələri 27 mindən çox mülki şəxs tərk edibDigər ölkələr
20:29
İsrail ABŞ ilə süni intellekt üzrə birgə bəyannaməni imzalayan ilk ölkə olubDigər ölkələr
20:26
"X"in fəaliyyəti bərpa olunub - YENİLƏNİBİKT
20:23
"Sumqayıt" növbəti yoxlama matçında da uduzubFutbol
20:20