İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İsrail ABŞ ilə süni intellekt üzrə birgə bəyannaməni imzalayan ilk ölkə olub

    Digər ölkələr
    • 16 yanvar, 2026
    • 20:29
    İsrail ABŞ ilə süni intellekt üzrə birgə bəyannaməni imzalayan ilk ölkə olub

    İsrail ABŞ ilə süni intellekt üzrə birgə bəyannaməni imzalayan ilk ölkə olub.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Baş nazirinin dəftərxanasının bəyanatında bildirilib.

    Bəyanatda qeyd edilib ki, saziş İsrail, Yaponiya, Cənubi Koreya, Sinqapur, Niderland, Böyük Britaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) və Avstraliyanın daxil olduğu süni intellekt üçün tədarük zəncirləri sahəsində əməkdaşlıq üzrə ABŞ-nin "Pax Silica" təşəbbüsünün davamıdır.

    ABŞ İsrail süni intellekt
    Израиль первым подписал совместную декларацию по ИИ с США
    Israel becomes first country to sign joint AI declaration with US

    Son xəbərlər

    21:11

    ABŞ husilərə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    21:07

    Bakıda kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    20:57

    Yaşar Gülər ABŞ-nin Ankaradakı səfiri ilə Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    20:56

    "Qarabağ" Antalyada Polşa klubu üzərində qələbə qazanıb

    Futbol
    20:39

    Hələb valisi: YPG/SDQ-nin nəzarətində olan bölgələri 27 mindən çox mülki şəxs tərk edib

    Digər ölkələr
    20:29

    İsrail ABŞ ilə süni intellekt üzrə birgə bəyannaməni imzalayan ilk ölkə olub

    Digər ölkələr
    20:26

    "X"in fəaliyyəti bərpa olunub - YENİLƏNİB

    İKT
    20:23

    "Sumqayıt" növbəti yoxlama matçında da uduzub

    Futbol
    20:20

    Paşinyan Ermənistan vətəndaşlarını rəqsə dəvət edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti