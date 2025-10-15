Израиль откроет пограничный переход "Рафах" между сектором Газа и Египтом.

Как передает Report, об этом сообщил израильский телеканал Kan.

Отмечается, что правительство Израиля сегодня приняло решение открыть пограничный переход "Рафах". Причиной этого стала передача ХАМАС тел погибших израильских заложников, как и было согласовано.