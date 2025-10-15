Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Израиль откроет пограничный переход "Рафах" между сектором Газа и Египтом.

    Как передает Report, об этом сообщил израильский телеканал Kan.

    Отмечается, что правительство Израиля сегодня приняло решение открыть пограничный переход "Рафах". Причиной этого стала передача ХАМАС тел погибших израильских заложников, как и было согласовано.

    KİV: İsrail "Rəfah" sərhəd keçid məntəqəsini açacaq
    Israel to open Gaza's Rafah crossing

    Лента новостей