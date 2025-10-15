İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026

    KİV: İsrail "Rəfah" sərhəd keçid məntəqəsini açacaq

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 08:54
    KİV: İsrail Rəfah sərhəd keçid məntəqəsini açacaq

    İsrail Qəzza zolağı ilə Misir arasındakı "Rəfah" sərhəd keçid məntəqəsini bu gün açacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrailin "Kan" televiziyası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İsrail hökuməti bu gün "Rəfah" keçidini açmaq qərarına gəlib. Buna səbəb isə HƏMAS-ın razılaşdırıldığı kimi, ölü girovların cəsədlərini qarşı tərəfə təhvil verməsi olub.

    Qeyd edək ki, İsrail atəşkəs razılaşmasında nəzərdə tutulduğu halda, Qəzza zolağı ilə Misir arasındakı "Rəfah" sərhəd keçid məntəqəsini açmamaq barədə qərar qəbul etmişdi.

    İsrail Qəzza “Rəfah” sərhəd-keçid məntəqəsi
    Израиль откроет пограничный переход "Рафах" между сектором Газа и Египтом
    Israel to open Gaza's Rafah crossing

    Son xəbərlər

    09:31

    Bakıda sahəsi 14400 m² olan istixanada yanğın olub

    Hadisə
    09:28

    Azərbaycan Çinə fındıq və badam ixrac edəcək

    Biznes
    09:26

    Bakı metrosunda problem yaranıb

    İnfrastruktur
    09:15

    Messi futbol tarixində daha bir rekorda imza atıb

    Futbol
    09:05

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakimləri təyinat alıblar

    Komanda
    09:03

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.10.2025)

    Maliyyə
    09:03

    "AFB Bank"ın depozit portfeli 8 % azalıb

    Maliyyə
    08:54

    KİV: İsrail "Rəfah" sərhəd keçid məntəqəsini açacaq

    Digər ölkələr
    08:51

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.10.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti