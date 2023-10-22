Израиль назвал заявление ХАМАС по заложникам "лживой пропагандой"

Заявление ХАМАСа о заложниках, направленное Израилю, является "пропагандой".
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Израиля.
"Мы не будем комментировать лживую пропаганду ХАМАС. Продолжим делать все необходимое для возвращения домой всех заложников и пропавших без вести”, – сообщили в пресс-службе.
Отметим, что в субботу ХАМАС объявил о намерении освободить еще двух заложников, но Израиль якобы отказался от этого.
Напомним, что 20 октября из-под залога были освобождены два гражданина США.