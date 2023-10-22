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Израиль назвал заявление ХАМАС по заложникам "лживой пропагандой"

Израиль назвал заявление ХАМАС по заложникам "лживой пропагандой" Заявление ХАМАСа о заложниках, направленное Израилю, является "пропагандой".
Другие страны
22 октября 2023 г. 02:19
Израиль назвал заявление ХАМАС по заложникам лживой пропагандой

Заявление ХАМАСа о заложниках, направленное Израилю, является "пропагандой".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Израиля.

"Мы не будем комментировать лживую пропаганду ХАМАС. Продолжим делать все необходимое для возвращения домой всех заложников и пропавших без вести”, – сообщили в пресс-службе.

Отметим, что в субботу ХАМАС объявил о намерении освободить еще двух заложников, но Израиль якобы отказался от этого.

Напомним, что 20 октября из-под залога были освобождены два гражданина США.

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