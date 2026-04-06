Израиль нанес удары по трем аэропортам Тегерана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по трем аэропортам Ирана - Бахрам, Мехрабад и Азмайеш, поразив военные объекты и авиационную технику.

Как передает Report, об этом заявил ЦАХАЛ в соцсетях.

Согласно информации, атаки были осуществлены в ночь на понедельник, в них участвовали десятки истребителей ВВС Израиля. Удары были проведены на основе разведданных и были направлены на ослабление ВВС Ирана и авиации Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Отмечается, что в результате ударов по аэропортам были поражены десятки воздушных целей, включая самолеты и вертолеты, а также военная инфраструктура.

"Аэропорт Мехрабад использовался силами "Кудс" КСИР как ключевой узел для поставок вооружений и финансирования союзных группировок в регионе", - утверждает ЦАХАЛ.