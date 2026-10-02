Израиль намерен допросить второго пилота рейса Flydubai

Власти Израиля намерены допросить второго пилота, которого подозревают в попытке спровоцировать крушение пассажирского самолета, следовавшего из Дубая в Тель-Авив.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Какое именно израильское ведомство или структура проведет допрос, не уточняется.

При этом представитель правительства Израиля заявил Reuters, что израильские следователи присоединятся к расследованию под руководством ОАЭ.

По его словам, следствие намерено установить обстоятельства произошедшего, а также изучить мотивы и биографию подозреваемого.