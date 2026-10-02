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    Израиль намерен допросить второго пилота рейса Flydubai

    Другие страны
    • 02 октября, 2026
    • 19:23
    Израиль намерен допросить второго пилота рейса Flydubai

    Власти Израиля намерены допросить второго пилота, которого подозревают в попытке спровоцировать крушение пассажирского самолета, следовавшего из Дубая в Тель-Авив.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

    Какое именно израильское ведомство или структура проведет допрос, не уточняется.

    При этом представитель правительства Израиля заявил Reuters, что израильские следователи присоединятся к расследованию под руководством ОАЭ.

    По его словам, следствие намерено установить обстоятельства произошедшего, а также изучить мотивы и биографию подозреваемого.

    Flydubai Попытка теракта Государство Израиль
    İsrail "Flydubai" reysinin ikinci pilotunu dindirmək niyyətindədir
    Israel intends to question Flydubai flight's co-pilot
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