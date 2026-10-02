İsrail "Flydubai" reysinin ikinci pilotunu dindirmək niyyətindədir
Digər ölkələr
- 02 oktyabr, 2026
- 19:41
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İsrail rəsmiləri Dubaydan Təl-Əvivə uçan sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğramasına cəhd göstərməkdə şübhəli bilinən ikinci pilotu dindirməyi planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti istintaqın gedişindən xəbərdar olan mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Məhz hansı İsrail idarəsinin və ya strukturunun dindirməni aparacağı dəqiqləşdirilmir.
Bununla yanaşı, İsrail hökumətinin nümayəndəsi "Reuters"ə bildirib ki, ölkənin müstəntiqləri BƏƏ-nin rəhbərliyi altında aparılan istintaqa qoşulacaqlar.
Onun sözlərinə görə, istintaq baş verən hadisənin hallarını müəyyənləşdirmək, eləcə də şübhəli şəxsin motivlərini və bioqrafiyasını araşdırmaq niyyətindədir.
Израиль намерен допросить второго пилота рейса Flydubai
Israel intends to question Flydubai flight's co-pilot
Son xəbərlər
04:24
UKMTO: Oman sahillərində neft tankerinə hücum edilibDigər ölkələr
04:21
"Yonhap": Şərq dənizi istiqamətində raket buraxıbDigər ölkələr
03:46
Tramp: ABŞ dizel yanacağının ixracına qadağa qoymayacaqDigər ölkələr
03:28
"Bloomberg": Pentaqon hərbi kibermütəxəssislərin maaşını azaldacaqDigər ölkələr
02:56
BVF Boliviya üçün 36 aylıq genişləndirilmiş maliyyələşdirmə mexanizmini təsdiqləyibDigər ölkələr
02:17
Bu gün Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq GünüdürXarici siyasət
01:52
Rusiyada məhbus qatarda konvoy əməkdaşını güllələyibRegion
01:18
Azərbaycan və Serbiya arasında strateji münasibətlərin inkişafı müzakirə edilibXarici siyasət
00:55