Израиль начнет депортацию пассажиров флотилии ХАМАС в Европу
Другие страны
- 02 октября, 2025
- 10:26
Пассажиры флотилии ХАМАС "Сумуд" прибыли в Израиль, где вскоре начнутся процедуры их депортации в Европу.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Израиля в социальной сети X.
"Пассажиры на своих яхтах благополучно и мирно прибывают в Израиль, где начнутся процедуры их депортации в Европу. Пассажиры находятся в безопасности и хорошем состоянии здоровья", - говорится в заявлении.
Напомним, что ранее израильские военные перехватили девять судов флотилии "Сумуд", направляющейся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа.
