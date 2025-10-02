Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Израиль начнет депортацию пассажиров флотилии ХАМАС в Европу

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 10:26
    Израиль начнет депортацию пассажиров флотилии ХАМАС в Европу

    Пассажиры флотилии ХАМАС "Сумуд" прибыли в Израиль, где вскоре начнутся процедуры их депортации в Европу.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Израиля в социальной сети X.

    "Пассажиры на своих яхтах благополучно и мирно прибывают в Израиль, где начнутся процедуры их депортации в Европу. Пассажиры находятся в безопасности и хорошем состоянии здоровья", - говорится в заявлении.

    Напомним, что ранее израильские военные перехватили девять судов флотилии "Сумуд", направляющейся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа.

    Израиль ХАМАС флотилия "Сумуд" депортация
    İsrail "Sumud" flotiliyasının sərnişinlərini Avropaya deportasiya edəcək

    Последние новости

    11:31

    III Игры СНГ: Россияне выиграли смешанные командные соревнования по бадминтону

    Индивидуальные
    11:27

    Рютте: Украина делится с НАТО своим опытом ведения войны

    Другие страны
    11:27

    Президент Румынии заявил о намерении провести переговоры с Пашиняном в Копенгагене

    Другие страны
    11:25

    III Игры СНГ: Азербайджанские пловцы завоевали 1 золотую и 1 бронзовую медали - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    11:22

    МВД Армении: Проверяем сигнал о том, что 20 детей выпрыгнули из окна школы

    В регионе
    11:19

    Министерство молодежи и спорта представило рейтинг азербайджанских спортсменов

    Индивидуальные
    11:16

    Доклад БИГ включен в Программу действий Генсека ООН

    Внешняя политика
    11:11

    Стармер: В Британии не будет "золотого билета" на получение убежища

    Другие страны
    11:11

    Азербайджан стал членом международной финансовой организации

    Финансы
    Лента новостей