    СМИ: Число перехваченных судов флотилии "Сумуд" возросло до девяти

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 05:53
    СМИ: Число перехваченных судов флотилии Сумуд возросло до девяти

    Израильские военные перехватили девять судов флотилии "Сумуд", направляющейся с гуманитарной помощью для палестинцев к берегам сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщил информационный комитет международной миссии, его заявление приводит ливанский телеканал Al Mayadeen.

    Также отмечается, что израильские военные "применяют силу против судов, осуществляют преднамеренные столкновения, используют водометы и жестоко обращаются с задержанными активистами".

    Ранее катарский телеканал Al Jazeera сообщал о четырех перехваченных судах и около 70 задержанных активистах.

    Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь.

    В МИД еврейского государства указали, что ВМС страны связались с флотилией и попросили сменить курс, так как ее суда приближаются к зоне боевых действий и "нарушают" морскую блокаду сектора Газа.

    Активистам флотилии было предложено выгрузить гуманитарную помощь в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор.

