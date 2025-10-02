İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    İsrail "Sumud" flotiliyasının sərnişinlərini Avropaya deportasiya edəcək

    Digər ölkələr
    • 02 oktyabr, 2025
    • 10:38
    İsrail Sumud flotiliyasının sərnişinlərini Avropaya deportasiya edəcək

    Qəzzaya humanitar yardım aparan "Sumud" flotiliyasının sərnişinləri İsrailə çatıb, burada tezliklə onların Avropaya deportasiyası prosedurları başlayacaq.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki bəyanatında deyilir.

    "Sərnişinlər öz yaxtalarında təhlükəsiz və dinc şəkildə İsrailə gəlirlər, burada onların Avropaya deportasiya prosedurları başlayacaq. Sərnişinlər təhlükəsiz və yaxşı sağlamlıq vəziyyətindədirlər", - bəyanatda qeyd olunur.

    Xatırladaq ki, daha əvvəl İsrail hərbçiləri Qəzza sektorunun sahillərinə fələstinlilər üçün humanitar yardımla gedən "Sumud" flotiliyasının doqquz gəmisini saxlamışdılar.

    HƏMAS Sumud flotiliya İsrail
    Израиль начнет депортацию пассажиров флотилии ХАМАС в Европу

    Son xəbərlər

    11:23

    "Qarabağ"ın futbolçusu Holannla birlikdə həftənin ən yaxşı qolunun müəllifi adına namizəddir

    Futbol
    11:23

    Azərbaycanda tikintiyə və istismara icazə üzrə əsas prioritetlər açıqlanıb

    İnfrastruktur
    11:21

    Prokuror Arif Alışanovun həbsdə olan qardaşı oğluna cəza istəyib

    Daxili siyasət
    11:20

    Bakıda ağacların kəsilməsi faktı üzrə 4 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:20

    "İrşad"da 3-5 oktyabrda "Yaşıl Cümə" başlayır

    Biznes
    11:13

    Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan Avropanın və digər regionların enerji təhlükəsizliyində rolunu gücləndirməyə hazırdır"

    Energetika
    11:12

    III MDB Oyunları: Badmintonda qarışıq komanda yarışlarının qalibi müəyyənləşib

    Komanda
    11:10

    AŞ-nın Baş katibi: Avropa demokratiyaya və müdafiəyə sərmayə qoymalıdır

    Digər ölkələr
    11:08
    Foto

    İlham Əliyev Kopenhagendə Nikol Paşinyanla görüşüb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti