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Израиль и ОАЭ будут сотрудничать в миссии по высадке на Луну

Израиль и ОАЭ будут сотрудничать в миссии по высадке на Луну Израильская некоммерческая организация SpaceIL будет сотрудничать с компанией ОАЭ в рамках своей лунной миссии Beresheet 2.
Другие страны
20 июля 2021 г. 03:14
Израиль и ОАЭ будут сотрудничать в миссии по высадке на Луну

Израильская некоммерческая организация SpaceIL будет сотрудничать с компанией ОАЭ в рамках своей лунной миссии Beresheet 2.

Как передает Report со ссылкой на MEM, председатель и основатель SpaceIL Моррис Кан сказал, что финансируемая правительством Израиля организация будет работать с базирующейся в Абу-Даби фирмой "G42" по искусственному интеллекту и облачным вычислениям.

В настоящее время проект SpaceIL поддерживается Israel Aerospace Industries и Израильским космическим агентством при Министерстве науки и технологий.

Первая инициатива SpaceIL два года назад провалилась после того, как ее космический корабль потерпел крушение на Луне, однако ранее в этом месяце организация объявила, что получила финансирование в размере 70 миллионов долларов для второй попытки высадки на Луну.

Кан подтвердил, что запуск Beresheet 2 состоится в середине 2024 года.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли он, чтобы ОАЭ участвовали в миссии Израиля на Луну, Кан ответил: «Было бы замечательно, если бы мы смогли разработать космическую программу, которая представляла бы собой комбинацию Израиля и арабского мира. Я был бы рад, если это согласуется с программой Эмиратов. У них амбициозная программа», - сказал Кан, добавив, что такая совместная инициатива станет «вершиной моих достижений и моего участия в космосе».

Ранее в этом году ОАЭ вошли в историю, став первой арабской страной, достигшей Марса с помощью зонда Амаль (Надежда), который вращается вокруг Красной планеты и собирает данные о ее климате и погоде.

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