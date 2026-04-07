Израиль атаковал объект по производству азотной кислоты в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по иранскому нефтехимическому объекту в Ширазе, где производилась азотная кислота.

Как передает Report, об этом сообщает ЦАХАЛ.

"ЦАХАЛ нанес удар по нефтехимическому объекту в Ширазе - одному из последних оставшихся предприятий, использовавшихся для производства ключевых химических компонентов для взрывчатых веществ и материалов для разработки баллистических ракет", - говорится в сообщении.

В заявлении израильской армии отмечается, что на объекте производилась азотная кислота, которая используется при изготовлении взрывчатых веществ и других материалов, применяемых в ракетной промышленности.

По данным ЦАХАЛ, пораженное предприятие входило в число последних сохранившихся в Иране объектов, задействованных в производстве критически важных химических компонентов для ракетной программы, после ранее нанесенных ударов по другим нефтехимическим комплексам страны.

Также сообщается, что в рамках той же операции были нанесены удары по другим объектам, связанным с баллистическими ракетами на территории Ирана, которые использовались для осуществления атак против Израиля.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.