    Израиль атаковал объект по производству азотной кислоты в Иране

    • 07 апреля, 2026
    • 11:24
    07 апреля, 2026 • 11:24

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по иранскому нефтехимическому объекту в Ширазе, где производилась азотная кислота.

    "ЦАХАЛ нанес удар по нефтехимическому объекту в Ширазе - одному из последних оставшихся предприятий, использовавшихся для производства ключевых химических компонентов для взрывчатых веществ и материалов для разработки баллистических ракет", - говорится в сообщении.

    В заявлении израильской армии отмечается, что на объекте производилась азотная кислота, которая используется при изготовлении взрывчатых веществ и других материалов, применяемых в ракетной промышленности.

    По данным ЦАХАЛ, пораженное предприятие входило в число последних сохранившихся в Иране объектов, задействованных в производстве критически важных химических компонентов для ракетной программы, после ранее нанесенных ударов по другим нефтехимическим комплексам страны.

    Также сообщается, что в рамках той же операции были нанесены удары по другим объектам, связанным с баллистическими ракетами на территории Ирана, которые использовались для осуществления атак против Израиля.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю, а также по объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Нефтехимический объект Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Шираз Иран Израиль
    İsrail İranda azot turşusu istehsalı obyektinə hücum edib
    Israel strikes nitric acid facility in Iran

