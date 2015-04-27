Избран новый президент Турецкой республики Северного Кипра

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ По предварительным результатам второго тура президентских выборов в Турецкой республике северного Кипра, побеждает независимый кандидат Мустафа Акынджи.

Report со ссылкой на турецкие СМИ сообщает, что Акынджы набирает чуть больше 60% голосов.

Нынешний лидер турок-киприотов Дервиш Эроглу получил около 40%. Явка на выборах составила около 64%.

Мустафа Акынджи пообещал возобновить переговоры с греками-киприотами по разрешению многолетнего конфликта, разделившего остров на две половины, между которыми существует буферная зона под контролем сил ООН.

Сообщается, что президент Кипра Никос Анастасиадис назвал "многообещающим" избрание Мустафы Акынджи лидером турок-киприотов и сообщил о возможности скорой встречи с ним.