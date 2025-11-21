Из-за оползней в Индонезии погибли 30 человек, 40 пропали без вести

В результате сошедших в двух районах Центральной Явы в Индонезии оползней погибли 30 человек, пропавшими без вести числятся почти 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Агентства по смягчению последствий стихийных бедствий страны Абдула Мухари.

Оползни, вызванные проливными дождями, обрушились на город Чилакап и район Банджарнегара в конце прошлой недели.

По его словам, десятки домов были повреждены, более 900 жителей были эвакуированы. Спасательные работы продолжаются.