    İndoneziyada torpaq sürüşmələri nəticəsində 30 nəfər ölüb, 40 nəfər itkin düşüb

    İndoneziyanın Mərkəzi Yava bölgəsinin iki rayonunda baş vermiş torpaq sürüşmələri nəticəsində 30 nəfər ölüb, təxminən 40 nəfər itkin düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi ölkənin Təbii Fəlakətlərin Nəticələrinin Yüngülləşdirilməsi üzrə Agentliyinin nümayəndəsi Abdul Muhariyə istinadən məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, onlarla evə ziyan dəyib, 900-dən çox sakin təxliyə edilib. Xilasetmə işləri davam edir.

    Güclü yağışların səbəb olduğu torpaq sürüşmələri ötən həftənin sonunda Çilakap şəhəri və Bancarneqara rayonunda baş verib.

    Из-за оползней в Индонезии погибли 30 человек, 40 пропали без вести

