İndoneziyada torpaq sürüşmələri nəticəsində 30 nəfər ölüb, 40 nəfər itkin düşüb
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2025
- 09:46
İndoneziyanın Mərkəzi Yava bölgəsinin iki rayonunda baş vermiş torpaq sürüşmələri nəticəsində 30 nəfər ölüb, təxminən 40 nəfər itkin düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi ölkənin Təbii Fəlakətlərin Nəticələrinin Yüngülləşdirilməsi üzrə Agentliyinin nümayəndəsi Abdul Muhariyə istinadən məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, onlarla evə ziyan dəyib, 900-dən çox sakin təxliyə edilib. Xilasetmə işləri davam edir.
Güclü yağışların səbəb olduğu torpaq sürüşmələri ötən həftənin sonunda Çilakap şəhəri və Bancarneqara rayonunda baş verib.
Son xəbərlər
10:08
Foto
Professor İbrahim Yıldırımın xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbiri keçirilibSağlamlıq
10:07
Avropa çempionatında Azərbaycanı 11 boksçu təmsil edəcəkFərdi
10:03
Foto
AZSTAND COP30-un Azərbaycan pavilyonunda panel sessiyası təşkil edibBiznes
09:58
Biləsuvar və Yardımlının bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:56
Foto
Şimali Kipr Prezidenti TÜRKPA-nın Baş katibini qəbul edibXarici siyasət
09:55
Foto
İordaniyadan Azərbaycana gətirilən pendirdə zərərli bakteriyalar aşkarlanıbSağlamlıq
09:50
ADB Bakı–Böyük Kəsik dəmir yolu xəttinə 300 milyon dollar kredit ayıra bilərİnfrastruktur
09:46
İndoneziyada torpaq sürüşmələri nəticəsində 30 nəfər ölüb, 40 nəfər itkin düşübDigər ölkələr
09:44