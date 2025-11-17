В Индонезии число погибших из-за оползня возросло до 15 человек

В результате оползня, вызванного проливными дождями в индонезийской провинции Центральная Ява возросло до 15 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на спасательные службы.

"На пятый день поисково-спасательных операций число погибших возросло до 15 человек, выживших - 23. Мы надеемся, что сегодняшние условия позволят нам максимально расширить поиск, чтобы можно было найти всех жертв", - отметил координатор поисково-спасательной миссии Мухаммад Абдулла.

В округе до конца ноября введен режим ЧС, сроки его действия могут быть пересмотрены по мере развития ситуации.