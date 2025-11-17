В Индонезии число погибших из-за оползня возросло до 15 человек
Другие страны
- 17 ноября, 2025
- 13:21
В результате оползня, вызванного проливными дождями в индонезийской провинции Центральная Ява возросло до 15 человек.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на спасательные службы.
"На пятый день поисково-спасательных операций число погибших возросло до 15 человек, выживших - 23. Мы надеемся, что сегодняшние условия позволят нам максимально расширить поиск, чтобы можно было найти всех жертв", - отметил координатор поисково-спасательной миссии Мухаммад Абдулла.
В округе до конца ноября введен режим ЧС, сроки его действия могут быть пересмотрены по мере развития ситуации.
Последние новости
14:09
Открыт последний кластер переговоров по вступлению Албании в ЕСДругие страны
14:07
Фото
Азербайджан и ОАЭ запускают взаимную торговлю на рынках капиталаФинансы
14:04
Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сферИнфраструктура
14:04
Азербайджан и страны Центральной Азии формируют "Союз шести"Аналитика
14:04
На WTDC-25 отмечен прогресс Азербайджана в 5G и искусственном интеллектеИКТ
14:02
Германия возобновит экспорт оружия в Израиль с 24 ноябряДругие страны
13:54
Названы сроки реализации в Азербайджане концепции "учитель на полную ставку"Наука и образование
13:51
Дорин Богдан-Мартин: Азербайджан становится быстрорастущим региональным центром цифрового развитияИКТ
13:51