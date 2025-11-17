Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    В Индонезии число погибших из-за оползня возросло до 15 человек

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 13:21
    В Индонезии число погибших из-за оползня возросло до 15 человек

    В результате оползня, вызванного проливными дождями в индонезийской провинции Центральная Ява возросло до 15 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на спасательные службы.

    "На пятый день поисково-спасательных операций число погибших возросло до 15 человек, выживших - 23. Мы надеемся, что сегодняшние условия позволят нам максимально расширить поиск, чтобы можно было найти всех жертв", - отметил координатор поисково-спасательной миссии Мухаммад Абдулла.

    В округе до конца ноября введен режим ЧС, сроки его действия могут быть пересмотрены по мере развития ситуации.

    Лента новостей