Из-за конфликта на Ближнем Востоке туротрасль региона теряет до $600 млн в день
Другие страны
- 11 марта, 2026
- 10:19
Военный конфликт на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в $600 млн в день.
Как передает Report, об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).
"Даже кратковременные сбои могут быстро привести к значительным экономическим потерям для туристических направлений, предприятий и работников во всем регионе", - отметила председатель WTTC Глория Гевара.
До начала конфликта WTTC оценивал, что в 2026 году иностранные туристы потратят на Ближнем Востоке около $207 млрд.
Последние новости
10:46
Япония не исключает возможности высвобождения нефтяных запасовДругие страны
10:41
В Нахчыване задержана женщина за организацию нелегального онлайн-казиноПроисшествия
10:39
ЦБ Азербайджана утвердил стратегию банковского надзора до 2028 годаФинансы
10:39
Зеленский допустил продолжение эскалации на Ближнем Востоке до осениДругие
10:35
Эр-Рияд и Вашингтон обсудили возможные меры реагирования на удары ИранаДругие страны
10:31
Следовавший из Индии самолет совершил жесткую посадку в аэропорту ПхукетаДругие страны
10:22
Грузия отменила тендеры на строительство дорог к границам с Азербайджаном и АрмениейВ регионе
10:19
Из-за конфликта на Ближнем Востоке туротрасль региона теряет до $600 млн в деньДругие страны
10:07