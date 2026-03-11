Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Из-за конфликта на Ближнем Востоке туротрасль региона теряет до $600 млн в день

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 10:19
    Из-за конфликта на Ближнем Востоке туротрасль региона теряет до $600 млн в день

    Военный конфликт на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в $600 млн в день.

    Как передает Report, об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

    "Даже кратковременные сбои могут быстро привести к значительным экономическим потерям для туристических направлений, предприятий и работников во всем регионе", - отметила председатель WTTC Глория Гевара.

    До начала конфликта WTTC оценивал, что в 2026 году иностранные туристы потратят на Ближнем Востоке около $207 млрд.

    туристическая отрасль Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Yaxın Şərqdəki münaqişə regionun turizm sektoruna gündəlik 600 milyon dollar zərər vurur
    Middle East conflict costing region's tourism industry up to $600M per day
