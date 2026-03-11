Из-за конфликта на Ближнем Востоке туротрасль региона теряет до $600 млн в день

Военный конфликт на Ближнем Востоке обходится туристической индустрии региона в $600 млн в день.

Как передает Report, об этом пишет издание The Financial Times со ссылкой на данные Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC).

"Даже кратковременные сбои могут быстро привести к значительным экономическим потерям для туристических направлений, предприятий и работников во всем регионе", - отметила председатель WTTC Глория Гевара.

До начала конфликта WTTC оценивал, что в 2026 году иностранные туристы потратят на Ближнем Востоке около $207 млрд.